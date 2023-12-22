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Чемпионат Франции. Лига 1

Нимани: «Головин заслуженно попал в символическую сборную Лиги 1» эксклюзив

22 Декабря 2023 • 15:01 Комментировать
Монако
...
Реймс
13.01 19:00

Бывший игрок «Монако» Фредерик Нимани в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на попадание полузащитника французского клуба Александра Головина в символическую сборную Лиги 1 по итогам первого круга.

«Головин заслуженно попал в символическую сборную первого круга Лиги 1, единственный из «Монако». Он заметно прибавил, а если будет прогрессировать, то может попасть в символическую сборную по итогам сезона, я бы этого хотел», — сказал Нимани.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции 27-летний Головин провёл за «Монако» 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. На сегодняшний день монегаски занимают третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 33 очка в 17 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Фредерик Нимани ещё теги

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