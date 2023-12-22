Агент Головина высказался о попадании полузащитника в символическую сборную первого круга Лиги 1

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался о попадании своего клиента в символическую сборную первого круга чемпионата Франции по версии L'Equipe.

Агент отметил, что это очень приятно, ведь такое серьёзное издание оценило игру Головина, который проделал очень много работы.

«Нужно отметить партнёров Александра по команде. Саша великолепно себя чувствует в «Монако», - приводит слова Клюева «Чемпионат».

В текущем сезоне россиянин принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.