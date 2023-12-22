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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин попал в число 11 лучших игроков первого круга Лиги 1

22 Декабря 2023 • 08:55 Комментировать

Журналисты авторитетного издания Lequipe отметили игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина. Хавбек был включен в символическую сборную первого круга чемпионата Франции.

Стоит отметить, что по ходу сезона-2023/2024 россиянин несколько раз признавал игроком месяца в составе монегасков. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Александр провел 15 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и два ассиста.

После 17 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 33 балла и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Монегаски отстают от идущего первым «ПСЖ» на семь пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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