Головин попал в число 11 лучших игроков первого круга Лиги 1

Журналисты авторитетного издания Lequipe отметили игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина. Хавбек был включен в символическую сборную первого круга чемпионата Франции.

Стоит отметить, что по ходу сезона-2023/2024 россиянин несколько раз признавал игроком месяца в составе монегасков. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Александр провел 15 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и два ассиста.

После 17 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 33 балла и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Монегаски отстают от идущего первым «ПСЖ» на семь пунктов.