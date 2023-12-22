Головин получил наказание за красную карточку

На заседании дисциплинарного комитета футбольной лиги Франции был рассмотрен эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в недавнем поединке против «Тулузы».

Как информирует пресс-служба лиги, российского футболиста дисквалифицировали на два поединка, один из которых – условно. Следующий матч в чемпионате Франции монегаски сыграют на своем поле против «Реймса». Встреча состоится в субботу, 13 января.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 15 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.