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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин получил наказание за красную карточку

22 Декабря 2023 • 08:29 Комментировать

На заседании дисциплинарного комитета футбольной лиги Франции был рассмотрен эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в недавнем поединке против «Тулузы».

Как информирует пресс-служба лиги, российского футболиста дисквалифицировали на два поединка, один из которых – условно. Следующий матч в чемпионате Франции монегаски сыграют на своем поле против «Реймса». Встреча состоится в субботу, 13 января.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 15 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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