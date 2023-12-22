​Матичу не нравится в «Ренне» - хочет покинуть клуб

Бывший полузащитник таких клубов, как английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», Неманья Матич, не чувствует себя счастливым в «Ренне». Во-первых, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, сербский игрок разочарован результатами клуба - ему обещали совсем другую перспективу.

Во-вторых, как уточняет источник, привыкший к профессионализму АПЛ Матич неприятно удивлен отношением к делу со стороны некоторых партнеров по команде. Из-за этого у него даже испортились отношения с некоторыми коллегами, что не прибавляет желания оставаться в «Ренне», несмотря на подписанный до 2025 года контракт.