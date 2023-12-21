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Чемпионат Франции. Лига 1

Масалитин: Головин находится на пике, он один из символов Лиги 1

21 Декабря 2023 • 21:20 Комментировать
Монако
...
Реймс
13.01 19:00

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру российского хавбека Александра Головина за «Монако».

«Головин сейчас находится на пике своей формы. Он стал настоящим лидером «Монако», это очень здорово. Я рад за Александра», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Как отметил эксперт, Головин добился таких результатов за счет своего усердия, у него были травмы, он не был готов к быстрому темпу игры, но сейчас является одним из символов Лиги 1 и каждый его там знает.

В текущей кампании 27-летний полузащитник сыграл в 15 матчах чемпионата Франции, в которых пять раз поразил ворота соперника и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Валерий Масалитин Александр Головин ещё теги

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