​Зидана назвали лучшим французским футболистом в истории, Мбаппе – в топ-10

На страницах авторитетного журнала Four Four Two был обнародован рейтинг лучших французских футболистов истории. Первое место в этом рейтинге занял Зинедин Зидан, который известен главным образом по выступлениям за «Реал» и «Ювентус».

На второй позиции оказался Мишель Платини, а тройку замкнул Тьерри Анри. Также в топ-10 входят Патрик Виейра, Эрик Кантона, Лилиан Тюрам, Марсель Десайи, Килиан Мбаппе, Карим Бензема и Франк Рибери.

Отметим, что Зинедин Зидан уже успел добиться серьёзных успехов на тренерском поприще. Правда, француз уже больше двух лет не имеет клубной прописки.