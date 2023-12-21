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Чемпионат Франции. Лига 1

​Зидана назвали лучшим французским футболистом в истории, Мбаппе – в топ-10

21 Декабря 2023 • 20:58 Комментировать

На страницах авторитетного журнала Four Four Two был обнародован рейтинг лучших французских футболистов истории. Первое место в этом рейтинге занял Зинедин Зидан, который известен главным образом по выступлениям за «Реал» и «Ювентус».

На второй позиции оказался Мишель Платини, а тройку замкнул Тьерри Анри. Также в топ-10 входят Патрик Виейра, Эрик Кантона, Лилиан Тюрам, Марсель Десайи, Килиан Мбаппе, Карим Бензема и Франк Рибери.

Отметим, что Зинедин Зидан уже успел добиться серьёзных успехов на тренерском поприще. Правда, француз уже больше двух лет не имеет клубной прописки.

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Зинедин Зидан Мишель Платини Тьерри Анри ещё теги
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