​Галтье оправдан – экс-тренера «ПСЖ» обвиняли в расизме

Бывший главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье был оправдан в деле по обвинению в расизме. Об этом на своих страницах рассказывает Le Parisien.

Напомним, что Галтье обвиняли в проявлении расизма во времена работы в «Ницце». Была информация о том, что тренер говорил спортивному директору, что в команде не должно быть так много темнокожих и мусульман.

Обвинение запрашивало для Галтье условный тюремный срок на один год и штраф в 45 тысяч евро. Впрочем, суд оправдал тренера.

В настоящий момент Кристоф Галтье тренирует «Аль-Духаиль» в Катаре.