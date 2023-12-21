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Чемпионат Франции. Лига 1

​Президент «Марселя» - о Суперлиге: «Может случиться катастрофа для футбола»

21 Декабря 2023 • 16:49 Комментировать

Европейский суд постановил, что УЕФА не может быть монополистом, поэтому проект Суперлиги может быть запущен. Комментарий на этот счёт дал Пабло Лонгория, являющийся президентом французского клуба «Марсель».

«Я считаю, что если будет три или четыре турнира с разными организаторами, то для футбола это будет катастрофой. Если действительно получится так, то будущее мирового футбола мне видится трудным», - слова Лонгории приводит Transfer News Live.

Ранее ряд авторитетных клубов выступили против Суперлиги. В этом списке уже находятся «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Бавария» и «Севилья».

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Марсель Суперлига Европы Суперлига Пабло Лонгория ещё теги
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