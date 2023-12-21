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Чемпионат Франции. Лига 1

​Во Франции выступили против Суперлиги

21 Декабря 2023 • 16:38 Комментировать

Организаторы Суперлиги рады решению Европейского суда, которое позволяет запустить проект. Впрочем, есть проблема – многие клубы и ассоциации уже успели выступить против Суперлиги. В их числе – Профессиональная футбольная лига Франции (LFP).

«Профессиональная футбольная лига Франции безоговорочно поддерживает соревнования, организованные УЕФА. Ничто не может заменить легитимность, авторитетность и престиж европейских турниров, которые проводятся уже более 60 лет», - говорится в заявлении.

Против проекта Суперлиги уже выступили «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Бавария» и «Севилья».

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