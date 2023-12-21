​Во Франции выступили против Суперлиги

Организаторы Суперлиги рады решению Европейского суда, которое позволяет запустить проект. Впрочем, есть проблема – многие клубы и ассоциации уже успели выступить против Суперлиги. В их числе – Профессиональная футбольная лига Франции (LFP).

«Профессиональная футбольная лига Франции безоговорочно поддерживает соревнования, организованные УЕФА. Ничто не может заменить легитимность, авторитетность и престиж европейских турниров, которые проводятся уже более 60 лет», - говорится в заявлении.

Против проекта Суперлиги уже выступили «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Бавария» и «Севилья».