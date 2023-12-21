«Головин доставил нам неприятности»: реакция болельщиков «Монако» на удаление в матче с «Тулузой»

В матче 17-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде одолел «Тулузу» со счётом 2:1. Российский полузащитник и лидер монегасков получил прямую красную карточку в начале второго тайма.

Головин не справился с эмоциями и после фола на нём игрока «Тулузы» врезал ему же шипами. Арбитр видел момент и незамедлительно удалил Александра. В социальных сетях появились комментарии после матча.

«Мы слабы в обороне, ещё Голо добавляет нам неприятностей», - anth_rnd_

«Головин делает глупый поступок, но он ни за что не хотел причинить боль сопернику, он просто хотел сказать «парень, что ты делаешь», но выглядело это немного неуклюже», - maxence__22

«Жест Головина неизбежен. Ему сильно наступают на ногу, и ему больно делать. Он не пинает, он ударил ногой. Да, красная, справедливо», - diradour1893

«Голо, парень мой, перестань глупить», - _al_ban_

«Монако» всё равно победил «Тулузу» и набрал 33 очка. Команда после 17 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Головин точно пропустит следующий матч, в котором «Монако» на своём поле примет «Реймс».