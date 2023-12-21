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Чемпионат Франции. Лига 1

Реакция Мбаппе на дебют 16-летнего брата за «ПСЖ»

21 Декабря 2023 • 12:14 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на дебютный матч своего брата Итана за парижскую команду. 16-летний игрок вышел на поле в концовке игры против «Метца» (3:1).

«Я очень рад, Итану это нравится. Но мне еще больше, как старшему брату. Этот поединок надолго останется в моей памяти. Это был великолепный вечер», - приводятся слова 24-летнего нападающего на официальном сайте клуба.

В прошедшей встрече Килиан записал на свой счет два забитых мяча.

После 17 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 40 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Клуб опережает ближайшего преследователя на пять очков.

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