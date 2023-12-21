Хюттер: «Головин понимает свою ошибку»

Наставник «Монако» Ади Хюттер поделился мнением об удалении полузащитника Александра Головина в выездном поединке 17-го тура французской Лиги 1 против «Тулузы» (2:1).

«Команда отлично заверила первый тайм, перевернув ситуацию на поле двумя голами. Но затем мы лишились Александра. Головин понимает свою ошибку. Нам будет его не хватать», - передает слова специалиста пресс-служба монегасков.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 15 поединках чемпионата Франции. Александр записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

По итогам 17 туров «Монако» с 24 баллами занимает третье место в Лиге 1.