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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» подпишет бывшего полузащитника «Рубина»

21 Декабря 2023 • 09:36 Комментировать

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Янн М’Вила имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции, об этом рапортуют журналисты Le10Sport.

Провансальский клуб ищет варианты усиления в среднюю линию и обратил внимание на 33-летнего игрока. М’Вила достанется «Марселю» бесплатно, поскольку с лета нынешнего года находится в статусе свободного агента.

За свою профессиональную карьеру Янн поиграл за «Ренн», «Интер», «Рубин» и «Сент-Этьен». Последним местом работы хавбека был пирейский «Олимпиакос». Полузащитник провел за эту команду 45 поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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