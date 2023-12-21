«Марсель» подпишет бывшего полузащитника «Рубина»

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Янн М’Вила имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции, об этом рапортуют журналисты Le10Sport.

Провансальский клуб ищет варианты усиления в среднюю линию и обратил внимание на 33-летнего игрока. М’Вила достанется «Марселю» бесплатно, поскольку с лета нынешнего года находится в статусе свободного агента.

За свою профессиональную карьеру Янн поиграл за «Ренн», «Интер», «Рубин» и «Сент-Этьен». Последним местом работы хавбека был пирейский «Олимпиакос». Полузащитник провел за эту команду 45 поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами.