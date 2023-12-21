​Начался суд над Аталем - ему грозят до 10 месяцев тюрьмы

Продолжаются злоключения алжирского игрока «Ниццы» Юсефа Аталя, который посмел поделиться (причем почти сразу удалил это) видео некоего исламского проповедника, обещавшего «баньку» евреям и Израилю. Сразу поле этого Аталя отстранили от матчей и даже арестовали, а теперь ему предстоит, как сообщает RMC Sport, суд.

И прокуратура Ниццы не собирается снисходительно относиться к игроку - она требует для него десятимесячное тюремное заключение плюс 45 тысяч евро штрафа. Также от Аталя требуют в течение месяца вывешивать приговор в социальных сетях, оповещая о наказании аудиторию.