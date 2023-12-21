Кимпембе продлил контракт с «ПСЖ»

Защитник французского «ПСЖ» Преснел Кимпембе посредством своих социальных сетей сообщил о подписании нового трудового соглашения с клубом.

«Этот был особенный день для меня. Я рад сообщить о том, что заключил новый контракт с «ПСЖ». Договор рассчитан до 2026 года», - гласит сообщение футболиста в соцсетях.

В нынешнем сезоне 28-летний защитник не сыграл ни одного матча из-за травмы ахилла. В прошлом розыгрыше чемпионата Франции Кимпембе провел 11 поединков, в которых получил три желтые карточки.

По итогам 17 туров Лиги 1 «ПСЖ» набрал 40 баллов и занимает первое место в турнирной таблице.