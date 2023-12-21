Брат Мбаппе высказался о дебюте за «ПСЖ»

Хавбек Итан Мбаппе, который является братом звездного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, высказался о своем дебюте за парижский гранд.

«Мне было очень приятно выйти на поле «Парк де Пренс». Это был отличный подарок для моего брата, рад за него и за себя лично. Килиан отметился двумя хорошими голами. Думаю, он счастлив», - передает слова Итана пресс-служба клуба.

Полузащитник принял участие в поединке 17-го тура чемпионата Франции против «Метца» (3:1). Итан вышел на замену в компенсированное ко второму тайму время. На счету «ПСЖ» 40 набранных баллов, клуб лидирует в таблице.