​Бен-Йеддер забил 250-й гол в своей карьере

В матче семнадцатого тура французского чемпионата «Монако» сыграл в гостях с «Тулузой» и обыграл соперника благодаря дублю Виссама бен-Йеддера еще в первом тайме. Как оказалось, французский футболист с тунисскими корнями забил свой 250-й гол в карьере. Большую часть из них, 247, Бен-Йеддер забил на клубном уровне, причем и в футболке «Тулузы» - в этом клубе он провел шесть лет своей карьеры, с 2010 по 2016 год. Еще три гола Бен-Йеддер забил в футболке сборной Франции.

В следующем туре чемпионата «Монако» примет дома «Реймс», но это будет уже в середине января - четырнадцатого числа.