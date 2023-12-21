​Дубль Бен-Йеддера принёс «Монако» победу в Тулузе

В Франции проходят матчи семнадцатого тура чемпионата, «Монако» Александра Головина сыграл в Тулузе и сделал это успешно, обыграв местный клуб. Успех принесли два мяча традиционного бомбардира клуба - Виссама Бен-Йеддера.
Несмотря на то, что «Тулуза» первой открыла счет усилиями Магри, еще в первом тайме Бен-Йеддер сказал свое слово и переломил ход игры в пользу монегасков. В следующем туре «Монако» примет дома «Реймс», но это будет уже в середине января.
Протокол игры
|(1:0) Магри Франк5'
|26'Бен-Йеддер Виссам (1:1)
|44'Бен-Йеддер Виссам (1:2)
Рестес Гийом•Мависса Кристиан67' (Каманзи Уоррен (67') •Коста Логан• 45'Николайсен Расмус•Суасо Габриэль•Кассерес Кристиан78' (Скюття Наатан (78') •Спирингс Стейн•Доннум Арон 52'88' (Бангре Мамади (88') •Хелаберт Сесар67' (Сиссоко Ибрагим I (67') •Магри Франк•Даллинга Тийс
Кён Филипп•Магасса Сунгуту• 66'Марипан Гильермо•Салису Мохаммед• 3'Скардовелли Вандерсон•Минамино Такуми74' (Дьятта Крепен (74') •Фофана Юссуф•Головин Александр• 51'Якобс Исмаил•Балогун Фоларин56' (Диоп Эден (56') • 57'Бен-Йеддер Виссам89' (Боаду Мирон (89')
20 декабря. Стадион "Мунисипал".
Бан пользователя