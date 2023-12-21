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Чемпионат Франции. Лига 1

​Дубль Бен-Йеддера принёс «Монако» победу в Тулузе

21 Декабря 2023 • 00:59 Комментировать
Тулуза
1:2
Монако
окончен

В Франции проходят матчи семнадцатого тура чемпионата, «Монако» Александра Головина сыграл в Тулузе и сделал это успешно, обыграв местный клуб. Успех принесли два мяча традиционного бомбардира клуба - Виссама Бен-Йеддера.

Несмотря на то, что «Тулуза» первой открыла счет усилиями Магри, еще в первом тайме Бен-Йеддер сказал свое слово и переломил ход игры в пользу монегасков. В следующем туре «Монако» примет дома «Реймс», но это будет уже в середине января.

Протокол игры  
Тулуза1:2Монако
(1:0) Магри Франк5'  
  26'Бен-Йеддер Виссам (1:1)
  44'Бен-Йеддер Виссам (1:2)
Рестес ГийомМависса Кристиан 67' (Каманзи Уоррен ( 67') Коста Логан  45'Николайсен РасмусСуасо ГабриэльКассерес Кристиан 78' (Скюття Наатан ( 78') Спирингс СтейнДоннум Арон  52' 88' (Бангре Мамади ( 88') Хелаберт Сесар 67' (Сиссоко Ибрагим I ( 67') Магри ФранкДаллинга Тийс
Запасные: Домингес АлексБеграуи ЯнисКебен КевинГенро ДенисДиарра Мусса
Кён ФилиппМагасса Сунгуту  66'Марипан ГильермоСалису Мохаммед  3'Скардовелли ВандерсонМинамино Такуми 74' (Дьятта Крепен ( 74') Фофана ЮссуфГоловин Александр  51'Якобс ИсмаилБалогун Фоларин 56' (Диоп Эден ( 56'  57') Бен-Йеддер Виссам 89' (Боаду Мирон ( 89')
Запасные: Уаттара КассумКулибали МамадуМаецки РадославЭфекеле МаламинМатсима КрисленАклиуш Манес
20 декабря. Стадион "Мунисипал".

 

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