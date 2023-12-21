​Дубль Бен-Йеддера принёс «Монако» победу в Тулузе

В Франции проходят матчи семнадцатого тура чемпионата, «Монако» Александра Головина сыграл в Тулузе и сделал это успешно, обыграв местный клуб. Успех принесли два мяча традиционного бомбардира клуба - Виссама Бен-Йеддера.

Несмотря на то, что «Тулуза» первой открыла счет усилиями Магри, еще в первом тайме Бен-Йеддер сказал свое слово и переломил ход игры в пользу монегасков. В следующем туре «Монако» примет дома «Реймс», но это будет уже в середине января.