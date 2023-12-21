«Лилль» прервал великолепную серию из 15 матчей без поражений

«Лилль» вечером среды уступил «Страсбургу», который, кажется, нашёл свою нить игры. «Бульдоги» неудачно съездили в Эльзас, проиграв 1:2.

Таким образом, «Лилль» ставит точку в прекрасной серии команды без поражений в официальных матчах. 15 игр подряд во всех турнирах не проигрывали «бульдоги», а именно почти три месяца, с 26 сентября. В тот день команда в рамках Лиги 1 проиграла «Реймсу» (1:2). Серия насчитывала пять матчей без поражений в Лиге конференций УЕФА и 10 – в чемпионате Франции.

После поражения от «Страсбурга» «Лилль» уступает место в первой четвёрке команд Лиги 1 «Бресту», а сам падает на пятое место.