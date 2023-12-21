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Чемпионат Франции. Лига 1

Дубль Мбаппе позволил «ПСЖ» переиграть «Мец»

21 Декабря 2023 • 00:56 Комментировать
ПСЖ
3:1
Мец
1 1.06 X 11.50 2 100.00
2-й тайм

В 17-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» играл дома против «Меца». Ван ден Керкхорф после рейда по правому краю сильно прострелили, и мяч от головы Данилу попал в каркас ворот. Сразу после перерыва Ли Кан-Ин доставил мяч к воротам и Витинья метров с пяти головой пробил в правый нижний угол - 1:0. Килиан Мбаппе блеснул мастерством и технично от левого угла штрафной поразил дальнюю часть ворот. Гости размочили счет после углового, у ближней штанги здорово сыграл вверху Матьё Юдоль - мяч в сетке. Мбаппе перехватил небрежный пас защитника назад, обвел голкипера и поразил ворота - 3:1.

«ПСЖ» лидирует с отрывом в четыре очка, противник делит 14-е место.Протокол игры

 
ПСЖ3:1Мец
(1:0) Витинья II49'  
(2:0) Мбаппе Килиан60'  
  72'Юдоль Матьё (2:1)
(3:1) Мбаппе Килиан83'  
Доннарумма ДжанлуиджиШкриньяр Милан 65' (Эрнандес Люка ( 65') Данилу ПерейраМаркиньос МаркосЗаир-Эмери УорренВитинья IIУгарте Мануэль 90' (Рамуш Гонсалу ( 90') Кан-Ин Ли 90' (Солер Карлос ( 90') Коло-Муани Рандаль 68' (Асенсио Марко ( 68') Мбаппе КилианБаркола Бредли 90' (Мбаппе Эйтан ( 90')
Запасные: Хакими АшрафМукиэле НордиН'Дур ШерЛетелье Александр
Укиджа АлександрН'Дюкюиди ЖозефТраоре ИсмаэльЭрей Кристоф  33'Юдоль МатьёМаига Хабиб 62' (Камара Ламин ( 62') Н'Дорам КевинЖан-Жак Данле 90' (Джаллоу Абли ( 90') Ван Ден Керкхоф КевинАсоро Йоэль 71' (Элисор Симон ( 71') Сабали Шейх 71' (Сане Ибу ( 71')
Запасные: Куао КоффиКанде ФалиМбайе МаликКолин МаксимДиш Гийом
20 декабря. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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ПСЖ Килиан Мбаппе Мец ещё теги

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ПСЖ МЕЦ
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