Дубль Мбаппе позволил «ПСЖ» переиграть «Мец»

В 17-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» играл дома против «Меца». Ван ден Керкхорф после рейда по правому краю сильно прострелили, и мяч от головы Данилу попал в каркас ворот. Сразу после перерыва Ли Кан-Ин доставил мяч к воротам и Витинья метров с пяти головой пробил в правый нижний угол - 1:0. Килиан Мбаппе блеснул мастерством и технично от левого угла штрафной поразил дальнюю часть ворот. Гости размочили счет после углового, у ближней штанги здорово сыграл вверху Матьё Юдоль - мяч в сетке. Мбаппе перехватил небрежный пас защитника назад, обвел голкипера и поразил ворота - 3:1.
«ПСЖ» лидирует с отрывом в четыре очка, противник делит 14-е место.Протокол игры
|(1:0) Витинья II49'
|(2:0) Мбаппе Килиан60'
|72'Юдоль Матьё (2:1)
|(3:1) Мбаппе Килиан83'
Доннарумма Джанлуиджи•Шкриньяр Милан65' (Эрнандес Люка (65') •Данилу Перейра•Маркиньос Маркос•Заир-Эмери Уоррен•Витинья II•Угарте Мануэль90' (Рамуш Гонсалу (90') •Кан-Ин Ли90' (Солер Карлос (90') •Коло-Муани Рандаль68' (Асенсио Марко (68') •Мбаппе Килиан•Баркола Бредли90' (Мбаппе Эйтан (90')
Запасные: Хакими Ашраф•Мукиэле Норди•Н'Дур Шер•Летелье Александр
Укиджа Александр•Н'Дюкюиди Жозеф•Траоре Исмаэль•Эрей Кристоф• 33'Юдоль Матьё•Маига Хабиб62' (Камара Ламин (62') •Н'Дорам Кевин•Жан-Жак Данле90' (Джаллоу Абли (90') •Ван Ден Керкхоф Кевин•Асоро Йоэль71' (Элисор Симон (71') •Сабали Шейх71' (Сане Ибу (71')
Запасные: Куао Коффи•Канде Фали•Мбайе Малик•Колин Максим•Диш Гийом
20 декабря. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
Бан пользователя