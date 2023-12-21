Дубль Мбаппе позволил «ПСЖ» переиграть «Мец»

В 17-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» играл дома против «Меца». Ван ден Керкхорф после рейда по правому краю сильно прострелили, и мяч от головы Данилу попал в каркас ворот. Сразу после перерыва Ли Кан-Ин доставил мяч к воротам и Витинья метров с пяти головой пробил в правый нижний угол - 1:0. Килиан Мбаппе блеснул мастерством и технично от левого угла штрафной поразил дальнюю часть ворот. Гости размочили счет после углового, у ближней штанги здорово сыграл вверху Матьё Юдоль - мяч в сетке. Мбаппе перехватил небрежный пас защитника назад, обвел голкипера и поразил ворота - 3:1.

«ПСЖ» лидирует с отрывом в четыре очка, противник делит 14-е место.Протокол игры