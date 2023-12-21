20-летний хавбек «Бреста» оформил покер за тайм и повторил уникальное достижение Кавани

20-летний полузащитник французского «Бреста» Камори Думбия умудрился оформить сразу четыре гола в первом тайме матча его клуба против «Лорьяна». Команды встречаются друг с другом в рамках 17, последнего тура Лиги 1 в 2023 календарном году.

За последние 60 лет лишь только один игрок отличался в элитном дивизионе Франции таким достижением. И имя его - Эдинсон Кавани. В 2016 году знаменитый уругваец оформлял покер в первом тайме в игры Лиги 1, пишет Opta Sports.

По ходу второго тайма счёт неизменен – всё также 4:0 в пользу бретонцев. В турнирной таблице реального времени «Брест» забирается на четвёртое место Лиги 1.