Кузяев не попал в стартовый состав в матче против «Реймса»

В среду вечером в Лиге 1 проходит предрождественский и 17-й по счёту тур. В рамках него «Реймс» принимает дома «Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев.

Кузяев не оказался в стартовом составе своей команды. Матч начнётся в 23:00, время московское.

Отметим, что у Кузяева в этом сезоне за свой новый клуб два забитых гола. Первый он оформил в ворота «Бреста», а второй – в ворота «Лорьяна». Всего у Кузяева 16 появлений на поле в рамках чемпионата Франции.

Ранее в стартовом составе «Монако» на матч против «Тулузы» появился другой российский легионер Лиги 1 – Александр Головин.