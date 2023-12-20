​Мбаппе – в основе «ПСЖ» на последний матч Лиги 1 в 2023 году

В среду «ПСЖ» будет принимать «Мец» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Рулевой парижан Луис Энрике решил включить в стартовый состав своей команды таких футболистов:

Доннарумма, Маркиньос, Шкриньяр, Данило, Угарте, Витинья, Заир-Эмери, Кан-Ин, Баркола, Коло-Муани, Мбаппе.

Матч Лиги 1 между «ПСЖ» и «Мецем» начнётся в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После шестнадцати туров «ПСЖ» располагается на вершине турнирной таблицы французской Лиги 1.