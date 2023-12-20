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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Тулузы»

20 Декабря 2023 • 22:15 Комментировать
Тулуза
1:1
Монако
1 4.05 X 3.75 2 1.91
1-й тайм

Стали известны стартовые составы «Тулузы» и «Монако» на матч 17-го тура чемпионата Франции. В составе «монегасков» на поле появится российский полузащитник, который пропускал игру против «Лиона» из-за дисквалификации.

Стартовый состав «Тулузы»: Рестес, Мависса, Коста, Николайсен, Суасо, Хелаберт, Спирингс, Кассерес, Магри, Даллинга, Доннум.

Стартовый состав «Монако»: Кён, Вандерсон, Марипан, Салису, Головин, Фофана, Камара, Балогун, Дьятта, Якобс, Минамино.

Свисток о начале поединка прозвучит в 23:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.ru.

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