«ПСЖ» подпишет опорного полузащитника Габриэля Москардо, об этом в социальной сети сообщи инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры находятся на завершающей стадии, и осталось только подготовить необходимые документы, а сумма трансфера составит 22 миллиона евро + один миллион евро в виде возможных бонусов.

Французский клуб выиграл борьбу у «Барселоны», «Челси», «Ливерпуля» и «Арсенал».

18-летний полузащитник является воспитанником «Коринтианса».

В прошедшем сезоне он принял участие в 37 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.