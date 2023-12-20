​Экс-игрок «ПСЖ» Лавесси получил ножевое ранение

Бывший футболист «Наполи» и «ПСЖ» Эсекьель Лавесси был госпитализирован в Уругвае с ножевым ранением. Как стало известно El Observador, Лавесси пострадал после ссоры из-за денег с одним из членов своей семьи. Впрочем, информация ещё не была подтверждена.

Лавесси повесил бутсы на гвоздь несколько лет назад. В футбольном мире аргентинец известен главным образом по выступлениям за «Наполи» и «ПСЖ». В 188 матчах за итальянский клуб Лавесси забил 48 голов и отдал 56 голевых передач на партнёров. А за французский клуб аргентинец провёл 161 игру, в которых отметился 35 голами и 24 результативными пасами.