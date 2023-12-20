Кузяев - в заявке «Гавра» на матч с «Реймсом»

В среду, 20 декабря, состоится поединок 17-го тура чемпионата Франции между «Реймсом» и «Гавром». Как информирует пресс-служба гостей, российский полузащитник Далер Кузяев включен в заявку команды на предстоящую встречу.

Хавбек пополнил ряды «Гавра» в летнее трансферное окно, перебравшись из петербургского «Зенита». В нынешнем сезоне Далер провел 16 матчей в рамках Лиги 1, записав на свой счет два забитых мяча.

После 16 туров чемпионата Франции команда Кузяева набрала 19 баллов и находится на десятой позиции в турнирной таблице. «Реймс» занимает восьмую строчку.