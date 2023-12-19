​Папен ответил на вопрос, хочет ли он увидеть сражение «Марселя» с «Миланом» в Лиге Европы

В плей-офф Лиги Европы сыграют и французский «Марсель», и итальянский «Милан». Выступавший в прошлом как за «Марсель», так и за «Милан» Жан-Пьер Папен ответил на вопрос о том, хочет ли он увидеть сражение своих бывших клубов.

- В жеребьевке может быть все, что угодно. Я считаю, что пока еще слишком рано. Позже будет лучше, - цитирует слова бывшего французского футболиста pianetamilan.it.

Итальянский клуб никогда не выигрывал Кубок УЕФА либо Лигу Европы. В последний раз команды встречались между собой в Лиге чемпионов в 2009 году. Тогда команды сыграли 1:1 и 2:1 в пользу итальянского клуба.