«ПСЖ» снова обсудит с «Коринтиансом» трансфер Москардо

На этой неделе состоится встреча между представителями «ПСЖ» и «Коринтианса» по поводу возможного перехода опорного полузащитника Габриэля Москардо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «ПСЖ» уже согласовал все детали контракта с самим футболистом, а теперь парижанам необходимо уладить вопрос с «Коринтиансом». Отмечается, что сумма трансфера составит примерно 25 миллионов евро.

В уходящем году 18-летний Москардо появился на поле в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну результативную передачу.