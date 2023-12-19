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Энрике: Мбаппе на вершине футбола

19 Декабря 2023 • 19:53 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Мец
1 1.15 X 8.00 2 16.00
20.12 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием об игре главной звезды команды Килиане Мбаппе.

«Он еще очень молод. Я надеюсь, что его ждет много успехов, которых он сможет добиться как в индивидуальном плане, так и вместе с командой. Я надеюсь, что именно в «ПСЖ» мы сможем помочь ему прогрессировать на протяжении всей карьеры», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Специалист признался, что он рад иметь в команде такого футболиста, результативность которого очень впечатляет. Сейчас он находится на вершине мирового футбола, подытожил Энрике.

В текущем сезоне 24-летний француз провел 21 матч во всех турнирах, забил 19 мячей и стал автором двух ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе ещё теги

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Комментарии (1)
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Ceroki
19 Декабря 2023 в 20:01
Два днаря , что ты физрук что губастое существо . Только благодаря тому что дортмунд не выкладывался , так бы были на вершине ЛЕ..
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