​Футболист «ПСЖ» стал жертвой грабителей – его жену ударили

Голкипер «ПСЖ» Александр Летелье и члены его семьи приходят в себя после страшного инцидента. В дом футболиста проникли грабители. Преступники взяли в заложники не только Летелье и его супругу, но и их маленьких детей. Угрожая, бандиты требовали деньги и ценности - они даже ударили жену вратаря по лицу.

К счастью, на место событий вовремя подоспела полиция. Летелье успел вызвать правоохранителей ещё до их попадания в жилище – так он отреагировал на срабатывание датчика движения на территории около дома. Полиция задержала троих преступников, одному удалось скрыться. Двое из задержанных являются несовершеннолетними.

В сезоне 2023/2024 Александ Летелье на футбольное поле не выходил.