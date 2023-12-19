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Чемпионат Франции. Лига 1

​Футболист «ПСЖ» стал жертвой грабителей – его жену ударили

19 Декабря 2023 • 19:38 Комментировать
ПСЖ
...
Мец
1 1.15 X 8.00 2 16.00
20.12 23:00

Голкипер «ПСЖ» Александр Летелье и члены его семьи приходят в себя после страшного инцидента. В дом футболиста проникли грабители. Преступники взяли в заложники не только Летелье и его супругу, но и их маленьких детей. Угрожая, бандиты требовали деньги и ценности - они даже ударили жену вратаря по лицу.

К счастью, на место событий вовремя подоспела полиция. Летелье успел вызвать правоохранителей ещё до их попадания в жилище – так он отреагировал на срабатывание датчика движения на территории около дома. Полиция задержала троих преступников, одному удалось скрыться. Двое из задержанных являются несовершеннолетними.

В сезоне 2023/2024 Александ Летелье на футбольное поле не выходил.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Александр Летелье

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