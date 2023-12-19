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Луис Энрике: «Отношения с Мбаппе? Они идеальны, как всегда»

19 Декабря 2023 • 15:49 Комментировать
ПСЖ
...
Мец
1 1.15 X 8.00 2 16.00
20.12 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал свои отношения с нападающим Килианом Мбаппе. Напомним, в прессе часто стали появляться слухи о конфликте между игроком и тренером. Ситуация накалилась после того, как Мбаппе раскритиковал Энрике за оборонительный стиль в матче с дортмундской «Боруссией».

«Отношения с Мбаппе? Они идеальны, как всегда. Я не знаю, почему вы продолжаете задавать мне этот вопрос. Мы всегда были близки с Килианом. Я надеюсь, что он продолжит оставаться успешным и останется в «ПСЖ», – сказал Энрике на пресс-конференции перед очередным матчем своей команды.

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ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе ещё теги

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