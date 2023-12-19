Луис Энрике: «Отношения с Мбаппе? Они идеальны, как всегда»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал свои отношения с нападающим Килианом Мбаппе. Напомним, в прессе часто стали появляться слухи о конфликте между игроком и тренером. Ситуация накалилась после того, как Мбаппе раскритиковал Энрике за оборонительный стиль в матче с дортмундской «Боруссией».

«Отношения с Мбаппе? Они идеальны, как всегда. Я не знаю, почему вы продолжаете задавать мне этот вопрос. Мы всегда были близки с Килианом. Я надеюсь, что он продолжит оставаться успешным и останется в «ПСЖ», – сказал Энрике на пресс-конференции перед очередным матчем своей команды.