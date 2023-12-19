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Чемпионат Франции. Лига 1

Кимпембе может потребоваться новая операция

19 Декабря 2023 • 12:32 Комментировать
ПСЖ
...
Мец
1 1.15 X 8.00 2 16.00
20.12 23:00

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе находится в ожидании прогноза медицинского штаба. Француз пока не понимает, сколько времени будет отсутствовать из-за травмы.

По информации от Sports Zone, Кимпембе может потребоваться новая операция. Напомним, в начале календарного года Преснел получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за которого был вынужден пробыть длительно время в лазарете.

Ранее сообщалось, что из-за состояния Кимпембе «ПСЖ» планирует приобрести нового центрального защитника в январе. Напомним, контракт 28-летнего Преснела с парижской командой истекает по окончании нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе

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