Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе находится в ожидании прогноза медицинского штаба. Француз пока не понимает, сколько времени будет отсутствовать из-за травмы.

По информации от Sports Zone, Кимпембе может потребоваться новая операция. Напомним, в начале календарного года Преснел получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за которого был вынужден пробыть длительно время в лазарете.

Ранее сообщалось, что из-за состояния Кимпембе «ПСЖ» планирует приобрести нового центрального защитника в январе. Напомним, контракт 28-летнего Преснела с парижской командой истекает по окончании нынешнего сезона.