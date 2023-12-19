Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе недоволен работой Энрике - названы две причины

19 Декабря 2023 • 12:29 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе недоволен работой главного тренера команды Луиса Энрике. В последнее время взаимоотношения между игроком и наставником серьезно ухудшились, рапортует Lequipe.

Как стало известно французским журналистам, Мбаппе недоволен Энрике по двум причинам. Во-первых, нападающий до сих пор огорчен решением испанского специалиста сыграть на удержание счета в концовке матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:1). Во-вторых, Килиан недоволен своей позицией на поле. Он хочет играть на фланге, а не в центре атаки.

Контракт Мбаппе с парижским грандом рассчитан до середины следующего года.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Декабря
12:32 · Франция. Лига 1
Кимпембе может потребоваться новая операция
12:29 · Франция. Лига 1
Мбаппе недоволен работой Энрике - названы две причины
03:22 · Франция. Лига 1
Стало известно, почему Энрике перевёл Мбаппе на позицию центрфорварда слухи
18 Декабря
23:25 · Франция. Лига 1
«Сан-Паулу» согласился продать Беральдо в «ПСЖ» слухи
22:27 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» предложил 20 млн евро за бразильского защитника слухи
19:50 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» начал переговоры с Тодибо
18:43 · Англия. Премьер-лига
​Будущее Каземиро – «ПСЖ» или Саудовская Аравия
15:30 · Англия. Премьер-лига
​«Лион» хочет арендовать защитника «Челси»
12:56 · Франция. Лига 1
Агент Головина рассказал о планах футболиста на отпуск
11:40 · Испания. Ла Лига
Мбаппе или Гризманн: Джоркаефф назвал лидера сборной Франции
10:11 · Франция. Лига 1
Саудовская Аравия – реальный вариант для Мбаппе: двери для француза всегда открыты
09:26 · Франция. Лига 1
Мбаппе вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги 1
08:45 · Франция. Лига 1
Энрике: «Я очень огорчён результатом»
00:42 · Франция. Лига 1
«Лилль» на 90-й минуте отобрал победу у «ПСЖ»
17 Декабря
22:15 · Франция. Лига 1
«Лилль» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
Все новости
Рекомендуем