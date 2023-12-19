Мбаппе недоволен работой Энрике - названы две причины

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе недоволен работой главного тренера команды Луиса Энрике. В последнее время взаимоотношения между игроком и наставником серьезно ухудшились, рапортует Lequipe.

Как стало известно французским журналистам, Мбаппе недоволен Энрике по двум причинам. Во-первых, нападающий до сих пор огорчен решением испанского специалиста сыграть на удержание счета в концовке матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:1). Во-вторых, Килиан недоволен своей позицией на поле. Он хочет играть на фланге, а не в центре атаки.

Контракт Мбаппе с парижским грандом рассчитан до середины следующего года.