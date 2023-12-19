Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в последнее время стал чаще выходить на острие атаки.

Как известно, звёздный француз способен играть на разных позициях в нападении, но предпочитает действовать ближе к левому флангу. По сведениям L'Equipe, решение рулевого Луиса Энрике чаще задействовать Мбаппе в качестве «девятки» обусловлено одной простой причиной – так Килиан меньше вредит команде при обороне. При этом, как принято считать, игроку не слишком комфортно в роли центрфорварда, и его сильные стороны при таком подходе проявляются не столь ярко.

В активе Килиана Мбаппе 19 забитых мячей и два ассиста в 21 поединке нынешней кампании за «ПСЖ».