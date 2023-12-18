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Чемпионат Франции. Лига 1

«Сан-Паулу» согласился продать Беральдо в «ПСЖ» слухи

18 Декабря 2023 • 23:25 Комментировать
ПСЖ
...
Мец
1 1.15 X 8.00 2 16.00
20.12 23:00

Центральный защитник «Сан-Паулу» Лукас Беральдо стал ближе к переходу в «Пари Сен-Жермен».

Сведения о переговорах между бразильским и французским клубами появились недавно. По обновлённой информации журналиста Габриэля Са, стороны уже согласовали условия трансфера 20-летнего игрока. «Сан-Паулу» принял предложение «ПСЖ» по Беральдо на сумму в 20 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов. Ожидается, что уже на следующей неделе бразилец прилетит в столицу Франции для завершения сделки.

Интерес к Лукасу Беральдо также проявляли «Зенит» и «Ливерпуль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 млн евро.

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