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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» предложил 20 млн евро за бразильского защитника слухи

18 Декабря 2023 • 22:27 Комментировать
ПСЖ
...
Мец
1 1.15 X 8.00 2 16.00
20.12 23:00

Центральный защитник «Сан-Паулу» Лукас Беральдо может перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Интерес к 20-летнему игроку, напомним, также приписывался петербургскому «Зениту» и английскому «Ливерпулю». По данным журналиста Марсело Баседжо, «ПСЖ» уже сделал «Сан-Паулу» предложение по центрбеку на сумму в 20 млн евро. Отмечается также, что гранд французской Лиги 1 не станет увеличивать ставку, если бразильский клуб не удовлетворят такие условия.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Беральдо в 15 млн евро. Футболист принял участие в 24 матчах минувшего розыгрыша бразильской Серии А, отметившись одним забитым голом.

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