Центральный защитник «Сан-Паулу» Лукас Беральдо может перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Интерес к 20-летнему игроку, напомним, также приписывался петербургскому «Зениту» и английскому «Ливерпулю». По данным журналиста Марсело Баседжо, «ПСЖ» уже сделал «Сан-Паулу» предложение по центрбеку на сумму в 20 млн евро. Отмечается также, что гранд французской Лиги 1 не станет увеличивать ставку, если бразильский клуб не удовлетворят такие условия.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Беральдо в 15 млн евро. Футболист принял участие в 24 матчах минувшего розыгрыша бразильской Серии А, отметившись одним забитым голом.