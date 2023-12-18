Агент Головина рассказал о планах футболиста на отпуск

Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о планах игрока на небольшой зимний отпуск.

«Саша собирается, как и всегда, в свой мини-отпуск слетать в Калтан. Повидаться с родными и друзьями», – рассказал агент футболиста в интервью Metaratings.ru. Также Клюев отметил, что отсутствие игрока в матче против «Лиона» не вызвано какими-либо казусами.

Напомним, что в нынешнем сезоне французской Лиги 1 Головин стал автором пяти голов при двух ассистах в 14 матчах. В составе «Монако» россиянин выступает с 2018 года.