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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги 1

18 Декабря 2023 • 09:26 Комментировать

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поднялся в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионата Франции.

Гол во вчерашнем поединке против «Лилля» стал для 24-летнего нападающего 180-м во внутреннем чемпионате. Ближайшей целью Мбаппе является достижение Флери ди Налло, на счету которого 187 голов. Лидер по голам в Лиге 1 – Делье Оннис. Он забил 299 мячей.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Килиан провел 15 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Срок действующего контракта между игроком и парижанами истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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