Мбаппе вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги 1

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поднялся в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионата Франции.

Гол во вчерашнем поединке против «Лилля» стал для 24-летнего нападающего 180-м во внутреннем чемпионате. Ближайшей целью Мбаппе является достижение Флери ди Налло, на счету которого 187 голов. Лидер по голам в Лиге 1 – Делье Оннис. Он забил 299 мячей.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Килиан провел 15 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Срок действующего контракта между игроком и парижанами истекает летом следующего года.