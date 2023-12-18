Энрике: «Я очень огорчён результатом»

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал результат поединка 16-го тура чемпионата Франции против «Лилля». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Парижский гранд пропустил гол в компенсированное время.

«Я огорчен результатом. Команда провела 80 отличных минут против сильного соперника. Мы хорошо играли, но в концовке потеряли концентрацию. Сейчас мне нужно пересмотреть последние минуты, чтобы разобрать все. Это очень неприятно», - передает слова испанского тренера Footmercato.

Подопечные Энрике набрали 37 баллов и по-прежнему лидируют в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» (28) находится на четвертой строчке.