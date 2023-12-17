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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» был сильнее «Клермона», одержав четвёртую победу подряд

17 Декабря 2023 • 21:03 Комментировать
Марсель
2:1
Клермон
окончен

В 16-м туре Лиги 1 «Марсель» играл против «Клермона», главного аутсайдера. В первом тайме Пьер-Эмерик Обамеянг упустил отличный момент, пробив мимо. Но вскоре он ассистировал  Микаэлю Мурильо. В концовке тайма Ильман Ндиайе головой направил мяч в каркас ворот, а Амин Арит добавил его в сетку - 2:0. Джим Аллевина отыграл один гол в начале второго тайма после подачи углового. В целом во второй половине встречи остроты было гораздо меньше.

«Марсель» победил со счетом 2:1, одержал четвертую победу подряд и вышел на шестое место. Соперник замыкает таблицу.

Протокол игры  
Марсель2:1Клермон
(1:0) Мурильо Микаэль26'  
(2:0) Арит Амин42'  
  58'Аллевина Джим (2:1)
Лопес ПауМбемба ШансельЖиго СамуэльБалерди ЛеонардоМурильо МикаэльВерету Жордан 72' (Оливейра Витор ( 72') Кондогбия ЖоффрейАрит Амин 87' (Гуйе Папе ( 87') Лоди РенанОбамеянг Пьер-Эмерик 72' (Унаи Аззедин ( 72') Ндиайе Ильман 59' (Сарр Исмаила ( 59')
Запасные: Меите БамоСогло ЭмранНадир БилалБланко РубенМуге Франсуа
Диао МориСейду Алиду  67'Пельмар АндиКофрие МаксимилианоЗеффан Мехди 57' (Конате Шейк ( 57') Вивальдо Боргес до Сантос НетоГоналон Максим 57' (Маньен Йоанн ( 57') Кейта ХабибЧам Мухаммед 83' (Николсон Шамар ( 83') Рашани Эльбасан 49' (Аллевина Джим ( 49') Киэ Грежон 83' (Бутубба Биляль ( 83')
Запасные: Андрич КомненАрмугом ЙоэльБела ЖеремиНдиайе Массамба
17 декабря. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Клермон

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