«Марсель» был сильнее «Клермона», одержав четвёртую победу подряд

В 16-м туре Лиги 1 «Марсель» играл против «Клермона», главного аутсайдера. В первом тайме Пьер-Эмерик Обамеянг упустил отличный момент, пробив мимо. Но вскоре он ассистировал Микаэлю Мурильо. В концовке тайма Ильман Ндиайе головой направил мяч в каркас ворот, а Амин Арит добавил его в сетку - 2:0. Джим Аллевина отыграл один гол в начале второго тайма после подачи углового. В целом во второй половине встречи остроты было гораздо меньше.
«Марсель» победил со счетом 2:1, одержал четвертую победу подряд и вышел на шестое место. Соперник замыкает таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Мурильо Микаэль26'
|(2:0) Арит Амин42'
|58'Аллевина Джим (2:1)
Лопес Пау•Мбемба Шансель•Жиго Самуэль•Балерди Леонардо•Мурильо Микаэль•Верету Жордан72' (Оливейра Витор (72') •Кондогбия Жоффрей•Арит Амин87' (Гуйе Папе (87') •Лоди Ренан•Обамеянг Пьер-Эмерик72' (Унаи Аззедин (72') •Ндиайе Ильман59' (Сарр Исмаила (59')
Запасные: Меите Бамо•Согло Эмран•Надир Билал•Бланко Рубен•Муге Франсуа
Диао Мори•Сейду Алиду• 67'Пельмар Анди•Кофрие Максимилиано•Зеффан Мехди57' (Конате Шейк (57') •Вивальдо Боргес до Сантос Нето•Гоналон Максим57' (Маньен Йоанн (57') •Кейта Хабиб•Чам Мухаммед83' (Николсон Шамар (83') •Рашани Эльбасан49' (Аллевина Джим (49') •Киэ Грежон83' (Бутубба Биляль (83')
Запасные: Андрич Комнен•Армугом Йоэль•Бела Жереми•Ндиайе Массамба
17 декабря. Стадион "Велодром" (Марсель).
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