«Марсель» был сильнее «Клермона», одержав четвёртую победу подряд

В 16-м туре Лиги 1 «Марсель» играл против «Клермона», главного аутсайдера. В первом тайме Пьер-Эмерик Обамеянг упустил отличный момент, пробив мимо. Но вскоре он ассистировал Микаэлю Мурильо. В концовке тайма Ильман Ндиайе головой направил мяч в каркас ворот, а Амин Арит добавил его в сетку - 2:0. Джим Аллевина отыграл один гол в начале второго тайма после подачи углового. В целом во второй половине встречи остроты было гораздо меньше.

«Марсель» победил со счетом 2:1, одержал четвертую победу подряд и вышел на шестое место. Соперник замыкает таблицу.