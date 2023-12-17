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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монпелье» и «Страсбург» отпраздновали победы

17 Декабря 2023 • 19:10 Комментировать
Тулуза
0:0
Ренн
окончен

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 16-го тура. «Тулуза» с «Ренном» так и не смогли размочить счет на табло и довольствовались нулевой ничьей. Быстрый гол Максима Эстева позволил «Монпелье» одолеть «Мец» в выездном матче. «Страсбург» был сильнее «Лорьяна», также на выезде (2:1).

Протокол игры  
Тулуза0:0Ренн
Рестес ГийомДеслер Миккел 56' (Мависса Кристиан ( 56') Коста Логан  51'Николайсен РасмусДиарра Мусса  90'Сиссоко Ибрагим I 57' (Магри Франк ( 57') Сьерро ВенсанКассерес Кристиан 71' (Спирингс Стейн ( 71') Суасо Габриэль 82' (Беграуи Янис ( 82') Даллинга Тийс  45'Хелаберт Сесар 71' (Скюття Наатан ( 71')
Запасные: Домингес АлексКебен КевинКаманзи УорренГенро Денис
Манданда СтивВу КристоферОмари Вармед  10'Теате АртурАссиньон Лоренс 29' (Дуэ Гела ( 29') Ле Фе Энцо  6' 57' (Матич Неманья ( 57') Сантамария БатистТрюффер Адриен 58' (Нагида Махамаду ( 58') Блас Людовик 78' (Дуэ Дезире ( 78') Мюинга АрноТеррье Мартен 78' (Йылдырым Бертуг ( 78')
Запасные: Гуйри АминГаллон ГотьеБелосьян ЖенуэльРидер Фабиан
17 декабря. Стадион "Мунисипал".
Протокол игры 
Мец0:1Монпелье
  9' Эстев Максим (0:1)
Укиджа Александр  Колин Максим   86' (Сабали Шейх (   86' Траоре Исмаэль  Эрей Кристоф  Юдоль Матьё   90'  Джаллоу Абли   46' (Сане Ибу (   46' Жан-Жак Данле  Камара Ламин   46' (Н'Дорам Кевин (   46' Ван Ден Керкхоф Кевин  Элисор Симон  Диалло Папе   53'   55' (Асоро Йоэль (   55')
Запасные: Куао Коффи  Маига Хабиб  Канде Фали  Н'Дюкюиди Жозеф  Диш Гийом
Лекомт Бенжамен   85'  Омерагич Бечир  Жюльен Кристофер   74'  Эстев Максим  Тшато Энзо  Минкарелли Дэвин Лукас  Ферри Жордан   86' (Йебоа Келвин (   86' Саванье Тежи  Шотар Жорис  Аль-Тамари Мусса   65' (Кулибали Танги (   65' Адамс Акор   86' (Фаяд Халил (   86')
Запасные: Фэй Серинье  Сако Фалае  Тео Алли  Иссуфу Янис  Делайе Саша  Берто Димитри
 17 декабря. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Протокол игры 
Лорьян1:2Страсбург
  14' Баква Дилан (0:1)
  49' Гамейро Кевин (0:2)
(1:2) Бамба Дьенг 53'  
Мвого Ивон  Менди Формоз III  Тальби Монтассар  Туре Сулейман   90'  Менди Бенжамен   71'   71' (Дукуре Сирине (   71' Февр Ромен  Абергель Лоран  Инносент Бонке   79' (Ле Бри Тео (   79' Понсо Жульен   79' (Макенго Жан-Виктор (   79' Тосин Айегун   71' (Йонгва Дарлин (   71' Бамба Дьенг   32'   55' (Крупи Эли Джуниор (   55')
Запасные: Ле Гофф Венсан  Гомис Альфред  Лапорт Жульен  Силва Игор
Селс Матц   71'  Гильберт Фредерик  Перрен Люка   68'  Абакар Силла   67' (Соу Саиду (   67' Делен Тома   37' (Сеная Марвин (   37' Сиссоко Ибраима  Мванга Жуниор  Баква Дилан   84' (Габриэл Анжело (   84' Гамейро Кевин   76' (Себас Жереми (   76' Диарра Хабиб   85' (Деминге Джесси (   85' Эмега Эмануэль   76' (Мотиба Лебо (   76')
Запасные: Беллаароуч Алаа  Сахи Дион  Соболь Эдуард
 17 декабря. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Страсбург

Новости по матчу

15 Декабря
23:24
Ставка и прогноз на матч Тулуза – Ренн чемпионата Франции – 17 декабря 2023
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Тулуза Тулуза
Ренн Ренн
0
0
3.25 3.55 2.17
Видео
Окончен
Лорьян Лорьян
Страсбург Страсбург
1
2
2.35 3.25 3.15
Видео
Окончен
Мец Мец
Монпелье Монпелье
0
1
3.15 3.55 2.22
Видео
Перерыв
Марсель Марсель
Клермон Клермон
2
0
1.53 4.40 6.00
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