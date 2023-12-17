«Монпелье» и «Страсбург» отпраздновали победы

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 16-го тура. «Тулуза» с «Ренном» так и не смогли размочить счет на табло и довольствовались нулевой ничьей. Быстрый гол Максима Эстева позволил «Монпелье» одолеть «Мец» в выездном матче. «Страсбург» был сильнее «Лорьяна», также на выезде (2:1).
Протокол игры
Рестес Гийом•Деслер Миккел56' (Мависса Кристиан (56') •Коста Логан• 51'Николайсен Расмус•Диарра Мусса• 90'Сиссоко Ибрагим I57' (Магри Франк (57') •Сьерро Венсан•Кассерес Кристиан71' (Спирингс Стейн (71') •Суасо Габриэль82' (Беграуи Янис (82') •Даллинга Тийс• 45'Хелаберт Сесар71' (Скюття Наатан (71')
Запасные: Домингес Алекс•Кебен Кевин•Каманзи Уоррен•Генро Денис
Манданда Стив•Ву Кристофер•Омари Вармед• 10'Теате Артур•Ассиньон Лоренс29' (Дуэ Гела (29') •Ле Фе Энцо 6'57' (Матич Неманья (57') •Сантамария Батист•Трюффер Адриен58' (Нагида Махамаду (58') •Блас Людовик78' (Дуэ Дезире (78') •Мюинга Арно•Террье Мартен78' (Йылдырым Бертуг (78')
Запасные: Гуйри Амин•Галлон Готье•Белосьян Женуэль•Ридер Фабиан
17 декабря. Стадион "Мунисипал".
Протокол игры
|9' Эстев Максим (0:1)
Укиджа Александр • Колин Максим 86' ( Сабали Шейх ( 86') • Траоре Исмаэль • Эрей Кристоф • Юдоль Матьё • 90'Джаллоу Абли 46' ( Сане Ибу ( 46') • Жан-Жак Данле • Камара Ламин 46' ( Н'Дорам Кевин ( 46') • Ван Ден Керкхоф Кевин • Элисор Симон • Диалло Папе 53' 55' ( Асоро Йоэль ( 55')
Запасные: Куао Коффи • Маига Хабиб • Канде Фали • Н'Дюкюиди Жозеф • Диш Гийом
Лекомт Бенжамен • 85'Омерагич Бечир • Жюльен Кристофер • 74'Эстев Максим • Тшато Энзо • Минкарелли Дэвин Лукас • Ферри Жордан 86' ( Йебоа Келвин ( 86') • Саванье Тежи • Шотар Жорис • Аль-Тамари Мусса 65' ( Кулибали Танги ( 65') • Адамс Акор 86' ( Фаяд Халил ( 86')
Запасные: Фэй Серинье • Сако Фалае • Тео Алли • Иссуфу Янис • Делайе Саша • Берто Димитри
17 декабря. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Протокол игры
|14' Баква Дилан (0:1)
|49' Гамейро Кевин (0:2)
|(1:2) Бамба Дьенг 53'
Мвого Ивон • Менди Формоз III • Тальби Монтассар • Туре Сулейман • 90'Менди Бенжамен 71' 71' ( Дукуре Сирине ( 71') • Февр Ромен • Абергель Лоран • Инносент Бонке 79' ( Ле Бри Тео ( 79') • Понсо Жульен 79' ( Макенго Жан-Виктор ( 79') • Тосин Айегун 71' ( Йонгва Дарлин ( 71') • Бамба Дьенг 32' 55' ( Крупи Эли Джуниор ( 55')
Запасные: Ле Гофф Венсан • Гомис Альфред • Лапорт Жульен • Силва Игор
Селс Матц • 71'Гильберт Фредерик • Перрен Люка • 68'Абакар Силла 67' ( Соу Саиду ( 67') • Делен Тома 37' ( Сеная Марвин ( 37') • Сиссоко Ибраима • Мванга Жуниор • Баква Дилан 84' ( Габриэл Анжело ( 84') • Гамейро Кевин 76' ( Себас Жереми ( 76') • Диарра Хабиб 85' ( Деминге Джесси ( 85') • Эмега Эмануэль 76' ( Мотиба Лебо ( 76')
Запасные: Беллаароуч Алаа • Сахи Дион • Соболь Эдуард
17 декабря. Стадион "Стад де Мустуар".
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