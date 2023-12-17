«Монпелье» и «Страсбург» отпраздновали победы

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 16-го тура. «Тулуза» с «Ренном» так и не смогли размочить счет на табло и довольствовались нулевой ничьей. Быстрый гол Максима Эстева позволил «Монпелье» одолеть «Мец» в выездном матче. «Страсбург» был сильнее «Лорьяна», также на выезде (2:1).