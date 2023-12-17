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Чемпионат Франции. Лига 1

«Нанту» не удалось остановить набравший ход «Брест»

17 Декабря 2023 • 16:54 Комментировать
Нант
0:2
Брест

«Нант» играл против «Бреста» в 16-м туре Лиги 1. Лучший момент первого тайма был у Мозеса Саймона, но мяч был послан мимо ворот. На 49-й минуте гости повели после удара Уго Маньетти. Вскоре Жереми де Дуарон головой пробил в защитника, а Стив Мунье добавил мяч в пустой угол ворот - 0:2. Хороший ответ Мостафы Мохамеда, но голкипер парировал удар головой. Аналогично и попытка Саймона.

«Брест» удержал победный счет и набрал 13 очков в последних пяти матчах, что позволило ему ворваться в топ-четверку. «Нант» - десятый.

Протокол игры  
Нант0:2Брест
  49'Маньетти Уго (0:1)
  57'Мунье Стив (0:2)
Лафон Альбан  78'Кастеллетто Жан-Шарль 58' (Сентонз Фабьен ( 58') Кёмерт ЭрайПаллуа НиколяМерлин Квентин 84' (Хаджам Жауэн ( 84') Дуглас Гомес 58' (Маркус Аленсар ( 58') Чиривелья ПедроМолле ФлоранСиссоко Мусса 72' (Аблин Маттис ( 72') Саймон МозесМохамед Мостафа
Запасные: Пьер-Габриэль РонаэльБамба Абдул-КадерМутуссами СамуэльДескамп РемиЗезе Натан
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданБрассье ЛилианЛоко БрэдлиКамара Махди  28' 65' (Думбия Камори ( 65') Лис-Мелу ПьеррМаньетти Уго 71' (Сатриано Мартин ( 71'  90') Дель Кастильо Ромен 64' (Перейра-Лаже Матиаш ( 64') Мунье Стив 71' (Мартен Жонас ( 71') Ле Дуарон Жереми  87' 87' (Ле Кардинал Жюльен ( 87')
Запасные: Кудерт ГрегуарКамблан АксельЛебо АдриенБраими Билаль
17 декабря. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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