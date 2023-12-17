«Нанту» не удалось остановить набравший ход «Брест»

«Нант» играл против «Бреста» в 16-м туре Лиги 1. Лучший момент первого тайма был у Мозеса Саймона, но мяч был послан мимо ворот. На 49-й минуте гости повели после удара Уго Маньетти. Вскоре Жереми де Дуарон головой пробил в защитника, а Стив Мунье добавил мяч в пустой угол ворот - 0:2. Хороший ответ Мостафы Мохамеда, но голкипер парировал удар головой. Аналогично и попытка Саймона.

«Брест» удержал победный счет и набрал 13 очков в последних пяти матчах, что позволило ему ворваться в топ-четверку. «Нант» - десятый.