«Нанту» не удалось остановить набравший ход «Брест»

«Нант» играл против «Бреста» в 16-м туре Лиги 1. Лучший момент первого тайма был у Мозеса Саймона, но мяч был послан мимо ворот. На 49-й минуте гости повели после удара Уго Маньетти. Вскоре Жереми де Дуарон головой пробил в защитника, а Стив Мунье добавил мяч в пустой угол ворот - 0:2. Хороший ответ Мостафы Мохамеда, но голкипер парировал удар головой. Аналогично и попытка Саймона.
«Брест» удержал победный счет и набрал 13 очков в последних пяти матчах, что позволило ему ворваться в топ-четверку. «Нант» - десятый.
Протокол игры
|49'Маньетти Уго (0:1)
|57'Мунье Стив (0:2)
Лафон Альбан• 78'Кастеллетто Жан-Шарль58' (Сентонз Фабьен (58') •Кёмерт Эрай•Паллуа Николя•Мерлин Квентин84' (Хаджам Жауэн (84') •Дуглас Гомес58' (Маркус Аленсар (58') •Чиривелья Педро•Молле Флоран•Сиссоко Мусса72' (Аблин Маттис (72') •Саймон Мозес•Мохамед Мостафа
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Брассье Лилиан•Локо Брэдли•Камара Махди 28'65' (Думбия Камори (65') •Лис-Мелу Пьерр•Маньетти Уго71' (Сатриано Мартин (71') • 90'Дель Кастильо Ромен64' (Перейра-Лаже Матиаш (64') •Мунье Стив71' (Мартен Жонас (71') •Ле Дуарон Жереми 87'87' (Ле Кардинал Жюльен (87')
Запасные: Кудерт Грегуар•Камблан Аксель•Лебо Адриен•Браими Билаль
17 декабря. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Бан пользователя