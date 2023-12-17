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Чемпионат Франции. Лига 1

​Экс-игрока «Нима» осуждён за сутенёрство малолетних

17 Декабря 2023 • 16:52 Комментировать

Бывший игрок французского «Нима» Сиди Сарр осужден на шесть месяцев с отсрочкой приговора и оштрафован на 30 тысяч евро в своем родном Сенегале. Причина - принуждение к проституции малолетних. Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress со ссылкой на France 3 Occitanie.

Сарр не отрицает факта сутенерства, но в своей защите делал ставку на то, что не знал о возрасте пострадавших. Последним его клубом в Европе был португальский «Шавеш», Сарр провел в нем прошлый сезон.  Также шесть раз привлекался для выступлений в сборной Сенегала, забив, между прочим, два гола.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Сиди Сарр
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