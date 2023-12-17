​Экс-игрока «Нима» осуждён за сутенёрство малолетних

Бывший игрок французского «Нима» Сиди Сарр осужден на шесть месяцев с отсрочкой приговора и оштрафован на 30 тысяч евро в своем родном Сенегале. Причина - принуждение к проституции малолетних. Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress со ссылкой на France 3 Occitanie.

Сарр не отрицает факта сутенерства, но в своей защите делал ставку на то, что не знал о возрасте пострадавших. Последним его клубом в Европе был португальский «Шавеш», Сарр провел в нем прошлый сезон. Также шесть раз привлекался для выступлений в сборной Сенегала, забив, между прочим, два гола.