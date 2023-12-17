Маляров надеется, что Головин покинет «Монако»

Крайний защитник «Балтики» Кирилл Маляров высказался о российском хавбеке «Монако» Александре Головине.

«Наверное, назову Головина лучшим футболистом из России в 2023 году. Тут есть один ответ — человек играет во Франции в одной из лучших команд мира», — цитирует Малярова «Чемпионат».

Футболист надеется, что в следующем году Головин покинет «Монако» и уйдет на повышение, ведь он способен поиграть в Англии или Испании.

В нынешнем сезоне 27-летний Головин сыграл в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять мячей и записал в свой актив две результативные передачи.

20 декабря «Монако» встретится на выезде с «Тулузой». Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени.