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Чемпионат Франции. Лига 1

Маляров надеется, что Головин покинет «Монако»

17 Декабря 2023 • 12:42 Комментировать
Тулуза
...
Монако
20.12 23:00

Крайний защитник «Балтики» Кирилл Маляров высказался о российском хавбеке «Монако» Александре Головине.

«Наверное, назову Головина лучшим футболистом из России в 2023 году. Тут есть один ответ — человек играет во Франции в одной из лучших команд мира», — цитирует Малярова «Чемпионат».

Футболист надеется, что в следующем году Головин покинет «Монако» и уйдет на повышение, ведь он способен поиграть в Англии или Испании.

В нынешнем сезоне 27-летний Головин сыграл в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять мячей и записал в свой актив две результативные передачи.

20 декабря «Монако» встретится на выезде с «Тулузой». Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Балтика Александр Головин Кирилл Маляров ещё теги

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