Бывший игрок «Монако» Моссама Самбу в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о российском полузащитнике Александре Головине.

- Головин важный игрок для «Монако», он пропустил матч из-за дисквалификации, а команда проиграла «Лиону». Его отсутствие сказалось на результате.

- Каким Вы видите его будущее?

- Если «Монако» хочет играть в Лиге чемпионов, если хочет добиваться там результата, то Головина нужно сохранить. Это отличный футболист, один из лидеров команды, но может быть и предложение от которого нельзя будет отказаться. Говорить о его будущем еще слишком рано.

Напомним, что Головин в этом сезоне трижды признавался лучшим игроком месяца по итогам голосования болельщиков клуба .