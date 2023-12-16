«Гавр» уверенно переиграл «Ниццу»

Свое второе поражение в трех матчах потерпела «Ницца», не проигравшая ни разу в первых тринадцати матчах чемпионата. Она уступила в гостях «Гавру», причем уступила безропотно - «Гавр» забил трижды и лишь после этого, пресытившись кровью, позволил гостям отыграть один мяч усилиями вышедшего на замену Тома Луше.

Команды заканчивали матч в усеченных составах, потеряв из-за удалений по игроку, причем в составе «Ниццы» с поля изгнали Жана-Клера Тодибо - персонажа, известного по выступлениям за «Барселону».