«Гавр» уверенно переиграл «Ниццу»

Свое второе поражение в трех матчах потерпела «Ницца», не проигравшая ни разу в первых тринадцати матчах чемпионата. Она уступила в гостях «Гавру», причем уступила безропотно - «Гавр» забил трижды и лишь после этого, пресытившись кровью, позволил гостям отыграть один мяч усилиями вышедшего на замену Тома Луше.
Команды заканчивали матч в усеченных составах, потеряв из-за удалений по игроку, причем в составе «Ниццы» с поля изгнали Жана-Клера Тодибо - персонажа, известного по выступлениям за «Барселону».
Протокол игры
|(1:0) Сабби Эммануэль5'
|(2:0) Сабби Эммануэль35'
|(3:0) Байо Мохамед51'
|90'Лоше Том (3:1)
Десма Артур•Санганте Аруна•Юте-Кинкуэ Этьенн•Льорис Готье•Опери Кристофер•Таргаллин Уссама 62'65' (Туре Абдулайе (65') •Касимир Хосуэ74' (Грандсир Самуэль (74' 80') • 81'Него Лоик•Кечта Яссин84' (Айю Андре (84') •Сабби Эммануэль 27'66' (Джуджу Антуан (66') •Байо Мохамед84' (Кузяев Далер (84')
Булка Марцин•Лотомба Жордан•Тодибо Жан-Клер• 81'Данте Бонфим• 79'Бар Мельвен 56'61' (Перро Ромен (61') •Будауи Хишем72' (Клод-Морис Алексис (72') •Ндайишимийе Юссуф46' (Сансон Морган (46') •Росарио Пабло•Лаборд Гаэтан•Гессан Эванн61' (Бальде Алиу (61'•Лоше Том74') •Бога Жереми
Запасные: Сиригу Сальваторе•Менди Антуан•Белахяне Реда•Амрауи Аюб
16 декабря. Стадион "Осеан" (Гавр).
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