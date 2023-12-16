​Галтье пояснил суть инкриминируемых ему обвинений в «расизме»

Как мы уже сообщали, бывшему наставнику «ПСЖ» Кристофу Галтье грозит судебное наказание за прегрешения, связанные с периодом его работы в качестве наставника «Ниццы». Речь о том, что он не позволял своим игрокам мусульманской веры отмечать «Рамадан» - важнейший мусульманский праздник, когда запрещено принимать пищу в светлое время суток. По мнению Галтье, подобный режим вредил игрокам, так как для спортсменов важно регулярное питание, подкреплять свои отнюдь не лошадиные силы.

- Да, это было проблемой. Для желающего пробиться в Лигу чемпионов клуба это проблема. Некоторые важные матчи совпадали с постом, и я поднимал вопрос перед высшим руководством клуба о стратегии на этот период, - цитирует слова Галтье итальянское новостное агентство ITASportPress.