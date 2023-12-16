​Для экс-тренера «ПСЖ» Галтье потребовали тюремный срок

В пятницу состоялось судебное слушание по делу бывшего тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье. Как известно, специалиста обвиняют в проявлении расизма в период работы в «Ницце».

В ходе пятничного слушания прокурор потребовал для Галтье условный тюремный срок на один год, а также штраф в размере 45 тысяч евро. Судья вынесет вердикт на следующей неделе – 21 декабря.

Во время слушания Галтье не признал вину – он сказал, что не проявлял расизма.

Напомним, что Кристоф Галтье покинул пост главного тренера «ПСЖ» по завершению сезона 2022/2023. В настоящий момент этот специалист тренирует «Аль-Духаиль» в Катаре.